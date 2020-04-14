Іспанія пройшла пік епідемії коронавірусу - міністр охорони здоров'я
Іспанія досягла піку поширення коронавірусу і органи охорони здоров'я заявили, що цього тижня їхня мета полягає в тому, щоб число нових інфекцій постійно йшло на зниження.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Razon.
Ілла вказав на дані понеділка, коли було зафіксовано 3477 нових випадків, тобто всього на 2% більше в порівнянні з показниками в неділю.
Він також підкреслив, що зростання числа пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3 відсотки.
"Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку", - підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.
Попри ці позитивні дані, Ілла нагадав, що Іспанія "все ще перебуває в карантині".
"Ми не почали ніякого процесу скасування і не припинили обмеження на пересування людей", - заявив міністр, зазначивши, що повернення до роботи за другорядними видами діяльності відбувається нормально.
Як повідомлялося, уряд Іспанії сподівається, що після 26 квітня країна почне повертатися до "нормального життя".
В Іспанії з понеділка відновлюють роботу підприємства, які не належать до критичної інфраструктури, зокрема у сфері промисловості та будівництва.
Читайте також: У Південній Кореї визначили 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Міністр охорони здоров’я Максим Степанов та лікарі-інфекціоністи звернулися до українців з проханням
- ФОТО Жорсткий карантин в Україні: яка ситуація на вулицях Києва - фоторепортаж
- ФОТО З Туреччини прибув пором із 35 українцями на борту
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"