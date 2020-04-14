Іспанія пройшла пік епідемії коронавірусу - міністр охорони здоров'я

Про це заявив міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла

Ілла вказав на дані понеділка, коли було зафіксовано 3477 нових випадків, тобто всього на 2% більше в порівнянні з показниками в неділю.

Іспанія досягла піку поширення коронавірусу і органи охорони здоров'я заявили, що цього тижня їхня мета полягає в тому, щоб число нових інфекцій постійно йшло на зниження.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Razon.

Ілла вказав на дані понеділка, коли було зафіксовано 3477 нових випадків, тобто всього на 2% більше в порівнянні з показниками в неділю.

Він також підкреслив, що зростання числа пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3 відсотки.

"Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку", - підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.

Попри ці позитивні дані, Ілла нагадав, що Іспанія "все ще перебуває в карантині".

"Ми не почали ніякого процесу скасування і не припинили обмеження на пересування людей", - заявив міністр, зазначивши, що повернення до роботи за другорядними видами діяльності відбувається нормально.

Як повідомлялося, уряд Іспанії сподівається, що після 26 квітня країна почне повертатися до "нормального життя".

В Іспанії з понеділка відновлюють роботу підприємства, які не належать до критичної інфраструктури, зокрема у сфері промисловості та будівництва.

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