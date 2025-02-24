Іспанія таємно передала Україні одразу 6 систем ППО

Передав їх уряд Іспанії взимку, готуючись до обстрілів рф по енергетиці України.

Іспанія у дуже важливий момент надала Україні відразу 6 систем ППО.

Про це оголосив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з лідерами країн, які прибули в Київ на саміт "Підтримуй Україну" .

"Я приїжджав до Іспанії, коли були складні часи, взимку і Педро прийняв рішення. Це було рішення, яке мені було дуже потрібне. Ми знали, що вони будуть атакувати конкретну енергетичну інфраструктуру України, нам була дуже потрібна допомога в той момент", - сказав глава держави.

Педро Санчес був присутній на пресконференції і президент України подякував йому за надану допомогу.

Зеленський сказав, що тоді взимку треба було швидко знайти 10 систем ППО.

"І Педро надав мені 6 таких систем. І це допомогло. Дякую вам за це", - констатував він.

За словами Зеленського, такі вчинки показують єдність з народом України.

"Це значить, ми можемо довіряти одне одному, можемо розраховувати один на одного", – додав український президент.

Також він подякував за підтримку всім країнам, які допомагали і допомагають Україні у війні проти росії.

Сьогодні прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу на саміті "Підтримуй Україну" в Києві.

Крім того, вдень Норвегія та Іспанія оголосили про мільярдну допомогу Києву.