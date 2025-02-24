Норвегія та Іспанія оголосили про мільярдну допомогу Києву

Осло виділить €1 млрд на гумдопомогу, а Мадрид - €1 млрд військової допомоги.

В понеділок, 24 лютого, уряди двох країни оголосили про мільярдну допомогу Україні.

Так, іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявили про це на пленарному засіданні форуму "Підтримай Україну".

"Ми будемо працювати при чолі з Україною над процесом відновлення. Ми будемо створювати структури для підвищення процесу. Ми будемо заохочувати наші компанії до участі в проєктах та програмах України", – сказав Санчес.

За його словами, Іспанія та Україна будуть вирішувати потреби української діаспори, а також країни створять спеціальний український хаб у провінції Аліканте.

"Ми виділимо мільярд євро на гуманітарну підтримку та підтримку цивільних", - оголосив Стьоре.

Він додав, що почув запит президента України Володимира Зеленського щодо підтримки у сфері енергетики, у зв'язку з цим, за його словами, "буде виділений пакет на 300 млн євро підтримки енергетики".

Також сьогодні стало відомо, що у Євросоюзі погодили 16-й пакет санкцій проти рф.