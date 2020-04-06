Іспанія відкриє кордони з Португалією і Францією з 22 червня

Іспанія спочатку заявляла, що почне скасовувати обмеження на кордоні лише з 1 липня, а потім було заявлено, що в деякі з них можуть бути скасовані раніше.

Міністр туризму Іспанії Рейес Марото заявив в четвер, що всі обмеження на перетин кордону з Францією і Португалією будуть скасовані з 22 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Влада закрила кордони для всіх, крім іспанців, транскордонних робітників і водіїв вантажівок з середини березня, коли країна опинилася в карантині через коронавірус.

Марото сказав, що Іспанія, ймовірно, скасує карантин для людей, які прибувають сухопутним кордоном з Франції і Португалії, але додав, що це ще не затверджено.

Іспанія спочатку заявляла, що почне скасовувати обмеження на кордоні лише з 1 липня, а потім було заявлено, що в деякі з них можуть бути скасовані раніше.

Марото розповів, що в другій половині червня планується експеримент з туризмом в деяких регіонах, а туроператор TUI повинен залучити 6000 німецьких туристів для відвідування Балеарського архіпелагу навколо острова Майорка.

Франція вже заявила, що виступає за те, щоб Європа відкрила свої внутрішні кордони з 15 червня.

Нагадаємо, що надзвичайний стан в Іспанії завершиться 21 червня