ПОЛІТИКА НОВИНИПоставка здійснюється із запасів іспанської армії. Найближчим часом Іспанія додатково відправить 12 вантажівок для України морським шляхомПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іспанія відправила Україні позашляховики Anibal і машини швидкої допомоги
Фото: з вільного доступу
Іспанія відправила Україні пакет військової допомоги. До нього увійшли позашляховики, машини швидкої допомоги, а також медикаменти.
Інформація про постачання Україні з'явилася на офіційному сайті міністерства оборони Іспанія.
Наша країна отримає позашляховики Anibal, машини швидкої допомоги і 5 тонн медичних засобів. Поставка здійснюється із запасів іспанської армії. Найближчим часом Іспанія додатково відправить 12 вантажівок для України морським шляхом.
Техніку спочатку привезуть в одну із союзних країн, а звідти — в логістичний центр в Польщі. Керує поставками підрозділ матеріально-технічних операцій і навчань. Він відповідає за відправку вантажу як в Іспанії, так і на території інших держав.
Наприкінці серпня Іспанія відправила нашій країні близько 20 броньованих машин, 75 палет з боєприпасами для польової артилерії і повну батарею протиповітряної оборони. Пакет військової допомоги також включав 1000 тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйона євро.
На запит міністра оборони України Олексія Резнікова в середині вересня Іспанія доставила 75 палет великокаліберних боєприпасів, 20 вантажівок із зимовим одягом та медичні засоби.
Крім того, на початку місяця Іспанія відправила в Україну літак з медичними матеріалами. Загальна вага медикаментів сягає 300 кілограмів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 10 2022 08:59 МЕДІА
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- путіна слід засудити до смертної кари за військові злочини в Україні. Погляд американського консерватора д-ра Майкла Рубіна
- Ядерний балаган росії є ознакою паніки. Піддатися шантажу путіна було б безглуздям - Еліот А. Коен
СТАТТІ