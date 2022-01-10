Іспанія відправила в Україну літак із медичними матеріалами
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройні Сили України.
"Військовий медично-транспортний літак Повітряних сил ЗС Іспанії C-295 вилетів з Іспанії в напрямку Польщі. Літак транспортує 300 кг медикаментів, які прямують до України. На борту літака перебуває медична аероевакуаційна група, перекладач та фахівці з інших сфер допомоги", - йдеться у повідомленні.
Також літак планує забрати в Польщі вісьмох поранених українців та згодом переправить їх до Іспанії. Серед 300 кг медичного майна, Україна отримає індивідуальні бойові (медичні) комплекти та респіратори.
"Цей політ засвідчує зобов’язання Іспанії перед Україною надавати постійну допомогу, яка виходить за межі підтримки військовими матеріалами", - додали наостанок.
Раніше повідомлялось, що Конгрес схвалив законопроєкт з 12,3 мільярдами доларів на допомогу Україні.
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