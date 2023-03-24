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Іспанія закликає не купувати російський скраплений газ – Bloomberg

24 березня 2023, 19:54
Іспанія закликає не купувати російський скраплений газ – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Уряд Іспанії закликає імпортерів не підписувати нові контракти з росією, оскільки прагне розірвати торговельні відносини після її вторгнення в Україну.

Іспанія являється найбільшим в Європі покупецем російського скрапленого газу.

Повідомляє агенція Bloomberg.

Імпортери газу в Іспанії отримали лист від уряду, в якому компаніям рекомендується не підписуватися на нові закупівлі з росії, йдеться в матеріалі. 

Компанії Naturgy Energy Group SA, Repsol SA, TotalEnergies SE, Axpo Holding AG, Pavilion Energy, Enagás SA, Met Energy, Enet Energy, Energias de Portugal SA, Company Española de Petroleos SA та BP Gas & Power Iberia отримали лист в середині березня від заступника прем'єр-міністра Терези Рібери, яка відповідає за енергетичну політику Іспанії.

Рекомендація іспанського уряду не має обов'язкової сили, оскільки відповідних санкцій наразі не запроваджено, і стосується лише підписання нових контрактів, пише Bloomberg.

В листі прямо не згадуються спотові контракти, але міститься загальний заклик - активізувати диверсифікацію постачання скрапленого природного газу і відмовитися від постачання з росії.

Тереза Рібера, яка відповідає за екологічну політику, підтвердила Bloomberg, що вона надіслала листа 10 днів тому, і що декілька компаній вже відповіли на заклик. Зокрема, компанії Axpo, Repsol та Enagás заявили, що вони не закуповують СПГ з росії.

Раніше Іспанія повідомила, що відправить Україні 6 танків Leopard.

РосіяІспаніяскраплений газ

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