Іспанія збільшила імпорт скрапленого газу із росії на 80% — Bloomberg

Цього року Іспанія є найбільшим покупцем російського СПГ в ЄС.

З початку повномасштабної війни в Україні Іспанія наростила імпорт скрапленого природного газу з росії на 84%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це свідчить, наскільки залежною Європа залишається від москви, попри спроби скоротити енергетичні зв’язки.

Європейська країна була змушена збільшити закупівлі СПГ з інших країн після того, як поставки від давнього постачальника газу Алжиру знизилися внаслідок дипломатичної ворожнечі між двома країнами. У той час, як росія скоротила продажі через трубопроводи до Європи до мінімуму, потоки СПГ торік зросли більш, ніж на 30%.

Залежність Іспанії від російського СПГ, ймовірно, приверне увагу політиків ЄС, які закликають скоротити доходи москви після її вторгнення в Україну. Глава енергетики блоку Кадрі Сімсон минулого тижня закликала припинити ці поставки, заявивши, що європейські компанії не повинні продовжувати довгострокові контракти після закінчення поточних.

За даними відстеження суден, Іспанія є найбільшим покупцем російського СПГ в ЄС цього року, за нею йдуть Бельгія та Франція. Центр досліджень енергетики та чистого повітря також назвав витрати Іспанії на на нафту й газ із москви найбільшими з усього блоку — 944 мільйони євро (1 мільярд доларів).

Іспанія отримує російський газ лише як СПГ, оскільки її комунальна компанія Naturgy Energy Group SA має 20-річний контракт до 2038 року на закупівлю палива з Yamal LNG в Арктиці. Згідно з даними оператора мережі Enagas SA, імпорт з березня 2022 року по лютий цього року зріс до 61 344 гігават-годин, порівняно з 33 305 гігават-годин за той же період минулого року. Закупівлі палива в США за цей період зросли на 48%.

російський СПГ становив 14% від загального обсягу поставок Іспанії однак за цей період, збільшившись на 6,2 відсоткових пункти.

СПГ з росії становив близько 16% від загального імпорту палива в Західну Європу минулого місяця, при цьому США постачали майже половину всього обсягу.

Раніше повідомлялось, що Україна візьме участь в платформі країн-членів Європейського Союзу зі спільної закупівлі газу.