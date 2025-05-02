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ПОЛІТИКА

Іспанські енергозбої напередодні блекауту викрили проблеми мережі — Reuters

02 травня 2025, 20:49
Іспанські енергозбої напередодні блекауту викрили проблеми мережі — Reuters
Фото: УНІАН
22 квітня нафтопереробний завод компанії Repsol у Картахені зіткнувся з перебоями в роботі через проблеми з електропостачанням.

В Іспанії було зафіксовано кілька збоїв в електропостачанні напередодні масового блекауту, при цьому представники галузі неодноразово попереджали про нестабільність енергомережі.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, 22 квітня нафтопереробний завод компанії Repsol у Картахені зіткнувся з перебоями в роботі через проблеми з електропостачанням. А провідний дослідник Іспанської національної ради з досліджень Антоніо Туріель розповів, що у мережі спостерігалася значна нестабільність упродовж кількох днів до відключення.

Експерти галузі зазначають, що, незалежно від причин, масові відключення електроенергії та попередні менші інциденти вказують на проблеми в іспанській енергомережі на фоні зростання використання відновлюваних джерел енергії.

Надлишок енергопостачання може бути так само небезпечним для роботи мережі, як і його дефіцит, тому оператори зобов'язані підтримувати баланс. Тим часом прем'єр-міністр Педро Санчес та голова оператора енергомережі REE Беатріс Корредор запевнили, що рекордні показники відновлюваної енергії не є причиною відключень.

28 квітня, низка європейських країн, зокрема Іспанія, Франція та Португалія, зазнали масштабного блекауту. Мільйони людей залишилися без електрики, що спричинило серйозні перебої в роботі транспорту, комунікацій, підприємств та критичної інфраструктури.

Причини знеструмлення поки що залишаються невідомими. Португальська національна електрична компанія REN спочатку вказала, що можливою причиною стали пожежі на південному заході Франції, яка пошкодила високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і Нарбонною.

Також розглядалася версія кібератаки, але пізніше голова Євроради Антоніу Кошта спростував цю інформацію.

Іспаніяелектроенергіяблекаут

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