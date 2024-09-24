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Іспанські фермери вимагають обмежити імпорт українського зерна

24 вересня 2024, 19:04
Іспанські фермери вимагають обмежити імпорт українського зерна
Фото: з вільного доступу
На їх думку, постачання зернових з України призводить до значного падіння цін на місцевому ринку.

В Іспанії фермери вимагають обмежити імпорт зерна з України, адже це призводить до значного падіння цін на внутрішньому ринку.

Про це пише організація Unión de Uniones.

Фермери закликають вжити заходів для зменшення обсягів імпорту українських зернових тому, що збільшення постачання з України призводить до значного падіння цін на місцевому ринку.

Найбільше занепокоєння викликає те, що Іспанія отримує понад половину всього українського зерна, що імпортується до Євросоюзу.

Сьогодгні, 25 вересня, в порту Сантандер відбудеться масштабний мітинг з вимогою встановити контроль над імпортом українського зерна. 

Подібна акція протесту вже пройшла 23 вересня біля офісу ЄС у Мадриді.

Ще в 2023 році Іспанія імпортувала майже 8,4 млн тонн українських зернових, а лише за першу половину 2024 року цей показник склав 6,5 млн тонн. Представники Unión de Uniones вказують на 45% зниження цін на зернові з травня 2022 року як на наслідок зростання імпорту.

Також фермери вимагають від уряду та Єврокомісії вжити заходів для регулювання імпорту та надати допомогу фермерам.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Болгарія може заборонити імпорт яєць з України через п'ятиразове зростання поставок.

 

ІспаніязерноУкраїна

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