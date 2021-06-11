Іспанський аеропорт призупинив роботу через масову втечу пасажирів
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на іспанський телеканал TVE.
5 листопада літак авіакомпанії Royal Air Marroc, що прямував з Марокко до Туреччини, попросив приземлення в аеропорту Пальма-де-Майорки через нібито невідкладну ситуацію з пасажиром, який потребує термінової медичної допомоги.
Після приземлення, коли двері літака відкрили для евакуації хворого, близько 20 пасажирів покинули літак та розбіглися в різні боки.
З міркувань безпеки роботу аеропорту призупинено. Рейси до столиці острова або перенаправляються, або перенаправляються в інші найближчі аеропорти, а вильоти тимчасово припинені.
Наразі інцидент торкнувся 20 рейсів, повідомила AENA, яка відповідає за управління повітряним рухом. Служби безпеки розслідують інциденти в аеропорту. Загрозливу ситуацію для громадян виключено.
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