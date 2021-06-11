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Іспанський аеропорт призупинив роботу через масову втечу пасажирів

Наразі інцидент торкнувся 20 рейсів
Аеропорт Пальма-де-Майорки на Балеарських островах призупинив авіасполучення через інцидент із пасажирами марокканської авіакомпанії.
Іспанський аеропорт призупинив роботу через масову втечу пасажирів Фото: NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на іспанський телеканал TVE.

5 листопада літак авіакомпанії Royal Air Marroc, що прямував з Марокко до Туреччини, попросив приземлення в аеропорту Пальма-де-Майорки  через нібито невідкладну ситуацію з пасажиром, який потребує термінової медичної допомоги. 

Після приземлення, коли двері літака відкрили для евакуації хворого, близько 20 пасажирів покинули літак та розбіглися в різні боки.

З міркувань безпеки роботу аеропорту призупинено. Рейси до столиці острова або перенаправляються, або перенаправляються в інші найближчі аеропорти, а вильоти тимчасово припинені.

Наразі інцидент торкнувся 20 рейсів, повідомила AENA, яка відповідає за управління повітряним рухом. Служби безпеки розслідують інциденти в аеропорту. Загрозливу ситуацію для громадян виключено.

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06 11 2021 13:49
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