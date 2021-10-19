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Німецький аеропорт Франкфурт-Ган оголосив про банкрутство

Цей регіональний аеропорт приймав до чотирьох мільйонів пасажирів на рік, до цих цифр зараз далеко
Німецький аеропорт Франкфурт-Ган у місті Хунсрюк, куди літають рейси і з України, подав заяву про банкрутство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на  Süddeutsche Zeitung.

Керівник операцій аеропорту Крістоф Гетцманн повідомив, що заява про банкрутство була подана до районного суду Бад-Кройцнах.

Суд призначив франкфуртського адвоката Яна Маркуса Платнера попереднім адміністратором банкрутства.

Аеропорт на 82,5 % належить великій китайській групі HNA. Компанія придбала акції у 2017 році приблизно за 15 мільйонів євро у землі Рейнланд-Пфальц. Решта 17,5%  все ще належать землі Гессен.

Аеропорт Франкфурт-Ган нещодавно продемонстрував зростання вантажних перевезень: колишній військовий аеропорт США виграв від буму онлайн-торгівлі. Однак у пасажирському сегменті аеропорт знову і знову демонстрував падіння, навіть до обмежень на подорожі, спричинених коронавірусом у 2020 році.

Цей регіональний аеропорт приймав до чотирьох мільйонів пасажирів на рік, до цих цифр зараз далеко.

Найпопулярніший пасажирський перевізник в аеропорту, ірландська лоукостер-авіакомпанія Ryanair, скоротила свою пропозицію в Хунсрюк та перенесла рейси до сусідніх великих аеропортів. Наразі Ryanair здійснює два рейси на тиждень до цього аеропорту з аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, що через пандемію обсяг авіаперевезень у 2020 році впав на 60%

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19 10 2021 17:56
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