Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рейс глави МЗС Литви затримано через повітряні кулі з білорусі

21 листопада 2025, 11:49
Рейс глави МЗС Литви затримано через повітряні кулі з білорусі
Фото: news.mail.ru
Також 10 рейсів затрималися або були скасовані.

Повітряні кулі з білорусі змусили аеропорт Вільнюса призупинити роботу на понад годину, що вплинуло на 10 рейсів і понад 1100 пасажирів, серед яких був міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. 

Про інформує Національний центр кризового управління Литви, передає LRT.

Обмеження повітряного простору були введені о 18:38 20 листопада і зняті о 19:55. Попередні дані NKVC вказують, що до 10 об’єктів, схожих на повітряні кулі, вторглися в литовський повітряний простір із території Білорусі.

Через це чотири рейси були скасовані, а ще шість не змогли вчасно вилетіти або приземлитися. Серед затриманих літаків був рейс з Брюсселя, на якому перебували глава МЗС Литви Кястутіс Будріс та європейський комісар Андрюс Кубілюс.

Уряд Литви зазначає, що країна останніми тижнями стикається з нашестям метеозондів, запущених із Білорусі. У відповідь влада тимчасово закрила пункти пропуску на кордоні з цією країною, щоб убезпечити територію та контроль повітряного простору.

 

 

аеропортБілорусьЛитваПовітряна куля

Останні матеріали

російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж з Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж з Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і, перш за все, Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і, перш за все, Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати
Політика
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати "скільки потрібно" Байдена – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється