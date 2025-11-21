Рейс глави МЗС Литви затримано через повітряні кулі з білорусі

Також 10 рейсів затрималися або були скасовані.

Повітряні кулі з білорусі змусили аеропорт Вільнюса призупинити роботу на понад годину, що вплинуло на 10 рейсів і понад 1100 пасажирів, серед яких був міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Про інформує Національний центр кризового управління Литви, передає LRT.

Обмеження повітряного простору були введені о 18:38 20 листопада і зняті о 19:55. Попередні дані NKVC вказують, що до 10 об’єктів, схожих на повітряні кулі, вторглися в литовський повітряний простір із території Білорусі.

Через це чотири рейси були скасовані, а ще шість не змогли вчасно вилетіти або приземлитися. Серед затриманих літаків був рейс з Брюсселя, на якому перебували глава МЗС Литви Кястутіс Будріс та європейський комісар Андрюс Кубілюс.

Уряд Литви зазначає, що країна останніми тижнями стикається з нашестям метеозондів, запущених із Білорусі. У відповідь влада тимчасово закрила пункти пропуску на кордоні з цією країною, щоб убезпечити територію та контроль повітряного простору.