ПОЛІТИКА

Очільник МЗС Литви закликав до жорсткіших дій проти рф після нової масованої атаки

09 січня 2026, 14:58
Очільник МЗС Литви закликав до жорсткіших дій проти рф після нової масованої атаки
Фото: з вільного доступу
Він назвав друге за увесь час застосування росією БРСМ "Орєшнік" по Україні "нічим іншим, як цинічним плювком в обличчя усіх, хто прагне миру.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що чергова масована атака рф по українських містах і друге в історії застосування БРСД "Орєшнік" по Україні демонструють ставлення Кремля до мирних переговорів.

Заяву він опублікував у своєму X.

"Поки Україна, США і європейські держави докладають максимум зусиль для припинення загарбницької війни рф проти України і досягнення справедливого й сталого миру, терористична росія...розганяє фейки про нібито атаку на резиденцію путіна, щоб виправдати геноцидальні удари по Україні, а потім запускає десятки ракет і сотні дронів по мирних українських містах і цивільних", – заявив Кястутіс Будрис.

Він назвав друге за увесь час застосування росією БРСМ "Орєшнік" по Україні "нічим іншим, як цинічним плювком в обличчя усіх, хто прагне миру.

"Настав час для серйозних кроків, щоб раз і назавжди зламати воєнну машину рф – через кращу військову підтримку для України та надійні безпекові гарантії, "вбивчі санкції" проти Росії і її цілковиту ізоляцію на міжнародній арені", – наголосив очільник МЗС Литви. 

 Кая Каллас заявила, що використання росією ракети "Орєшнік" є ескалацією проти України та має на меті попередити Європу та США.

"путін не хоче миру, відповідь росії на дипломатичні зусилля – це ще більше ракет і руйнувань. Ця смертельна схема повторюваних масштабних російських ударів буде повторюватися, доки ми не допоможемо Україні її зламати", – написала дипломатка.

війнаЛитвапереговориКая КалласОрєшнік

