У Берліні призупиняли польоти через підозрілий дрон

01 листопада 2025, 10:21
У Берліні призупиняли польоти через підозрілий дрон
Аеропорт Берлін-Бранденбург
Через інцидент кілька рейсів перенаправили в інші аеропорти.

Аеропорт Берлін-Бранденбург (BER) у п’ятницю ввечері тимчасово зупинив роботу через появу поблизу повітряного простору невідомого дрона. Поліція залучила вертоліт для перевірки ситуації.

Про це повідомляє німецький телеканал новин Welt.

Польоти в аеропорту було призупинено з 20:08 до 21:58 за місцевим часом. У цей період кілька рейсів довелося перенаправити до інших аеропортів.

"Безпека понад усе", - заявив представник BER, коментуючи інцидент. Після майже двогодинної паузи служби безпеки скасували тривогу, зазначивши, що загроза минула.

Це вже не перший подібний випадок у Німеччині. На початку жовтня невідомі дрони також призвели до зупинки рейсів у другому за завантаженістю аеропорту країни - Мюнхені.

За даними німецької авіаційної влади, кількість інцидентів із дронами зростає. До кінця серпня 2025 року в країні зафіксовано 144 випадки порушень роботи аеропортів, тоді як за аналогічний період 2024 року було 113, а у 2023-му " 99.

Крім того, днями Польща тимчасово закрила аеропорти у Любліні та Радомі через ракетний удар рф по Україні.

 

