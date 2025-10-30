Польща тимчасово закрила аеропорти у Любліні та Радомі через ракетний удар РФ по Україні

Рішення ухвалили для забезпечення безпеки польотів під час проведення операцій.

Польща закрила аеропорти у Любліні та Радомі на сході країни через активізацію військової авіації, піднятої у повітря після ракетного удару росії по Україні.

Про це повідомило Польське агентство аероруху (PAŻP) у соцмережі X (Twitter).

"Через необхідність забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Радомі та Любліні були закриті на час проведення операцій", – йдеться у повідомленні агентства.

