росія атакувала Західну Україну: Польща піднімала винищувачі

Тривоги лунали по всій країні.

В ніч на четвер армія рф атакувала Україну дронами та ракетами на тлі чого по всій країни оголошували тривогу.

Про це інформують Повітряні сили.

За даними Повітряних сил та обласних військових адміністрацій, частину ракет було спрямовано на захід України. Про особливу небезпеку попередили жителів Буковини та Прикарпаття.

Повітряна тривога почалась ще ввечері 29 жовтня.

У багатьох областях вона була оголошена через атаку ворожих дронів.

Згодом стало відомо про загрозу "Калібрів", запущених росією на територію України.

Пізніше ПС повідомили про "пуски "Кинджалів".

Оновлено: Повітряні сили та ОВА повідомили, що Росія скерувала ракети на захід. Про особливу небезпеку попередили Буковину і Прикарпаття.

Крім того, в ніч на 30 жовтня у польська армія підіймала авіацію через масований ракетний удар рпф по Україні, зокрема, по західних областях.

Наслідки атак ще уточнюються, проте відомо, що армія рф атакувала енергетичні об'єкти.