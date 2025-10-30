Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія атакувала Західну Україну: Польща піднімала винищувачі

30 жовтня 2025, 08:21
росія атакувала Західну Україну: Польща піднімала винищувачі
Фото: УНН
Тривоги лунали по всій країні.

В ніч на четвер армія рф атакувала Україну дронами та ракетами на тлі чого по всій країни оголошували тривогу. 

Про це інформують Повітряні сили

За даними Повітряних сил та обласних військових адміністрацій, частину ракет було спрямовано на захід України. Про особливу небезпеку попередили жителів Буковини та Прикарпаття.

Повітряна тривога почалась ще ввечері 29 жовтня.

У багатьох областях вона була оголошена через атаку ворожих дронів.

Згодом стало відомо про загрозу "Калібрів", запущених росією на територію України.

Пізніше ПС повідомили про "пуски "Кинджалів".

Оновлено: Повітряні сили та ОВА повідомили, що Росія скерувала ракети на захід. Про особливу небезпеку попередили Буковину і Прикарпаття.

Крім того, в ніч на 30 жовтня у польська армія підіймала авіацію через масований ракетний удар рпф по Україні, зокрема, по західних областях.

Наслідки атак ще уточнюються, проте відомо, що армія рф атакувала енергетичні об'єкти. 
 
Росіяатаки рф

Останні матеріали

Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Політика
"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 06:21
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти
Політика
Захід має об’єднатися проти "осі зла". Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Політика
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 08:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється