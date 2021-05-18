Іспанський ексклав Сеута зіткнувся з рекордним припливом мігрантів з Африки
Представник іспанської влади заявив, що це максимальне число мігрантів за добу, повідомляє "Європейська правда". Мігранти прибули на рятувальних кругах і надувних човнах. Їх направили в табір для тимчасового розміщення.
Іспанія має намір посилити присутність сил безпеки в регіоні. Мадрид і Рабат раніше домовилися, що нелегалів, які дістаються Сеути морем, висилатимуть в Марокко.
Наприкінці квітня близько 100 мігрантів морем проникли на територію ексклава. Більшість з них були відправлені назад в Марокко.
Маршрут через іспанські міста-ексклави Сеуту і Мелілью є одним з основних способів міграції африканців в Західну Європу.
Раніше повідомлялося, що понад 2000 мігрантів прибули на італійський острів Лампедуза за добу.
Нагадаємо, що адміністрація Байдена вжила заходів для скасування всіх проєктів зведення стіни на кордоні з Мексикою, започаткованих Трампом за кошти, які передбачалися на військові потреби.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Індію накрив найсильніший за останні 20 років циклон
- ФОТО Принца Ліхтенштейну звинуватили у вбивстві найбільшого ведмедя в ЄС
- ФОТО Посол Нідерландів подарував українським лікарям 600 горщиків тюльпанів