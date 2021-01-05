Штати скасовують будівництво "стіни Трампа" коштом військового бюджету
Про це йдеться в заяві заступника речника Пентагону Джамала Брауна, передає Укрінформ.
"Міністерство оборони перебуває в процесі скасування всіх проєктів будівництва прикордонних загороджень, фінансованих за кошти, які призначалися на військові місії, об’єкти забезпечення, як-от школи для дітей військових, проєкти військового будівництва у країнах-партнерах, а також на Національну гвардії та резервне обладнання", - заявив представник Пентагону.
Таким чином, за його словами, міноборони США почало вживати всіх необхідних заходів для скасування проєктів прикордонної стіни.
"Ці дії свідчать про послідовне прагнення чинної адміністрації захищати нашу державу та підтримувати військовослужбовців і їхні сім'ї", - вказується в заяві.
Нагадаємо, що у лютому президент США Джо Байден скасував проєкт свого попередника Дональда Трампа щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою.
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