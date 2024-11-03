Іспанці закидали монархів брудом в місті, де сталась повінь
Розлючений натовп після смертоносної повені в Іспанії, де загинули 214 люлей, кидався брудом і вигукував образи на адресу короля Іспанії Феліпе VI і його дружини, а також іспанських урядовців, які в неділю вперше відвідали одне з найбільш постраждалих міст – Пайпорту.
Про це повідомляє El Dario.
Розлючені люди, серед яких багато молоді, вигукуючи "Вбивці!", "Геть!", "Ми вже мертві" і кидали у можновладців брудом.
Поліція оточила офіційну процесію і розгорнула парасольки, щоб запобігти забрудненню монархів.
Агентам Цивільної гвардії та інших органів довелося оточити монарха, який у підсумку виявився забрудненим, а також главу уряду Валенсії Карлоса Масона та прем’єра Педро Санчеса, на адресу якого лунали вигуки "Педро Санчес, сучий син".
Масон і Санчес покинули процесію, а подружжя монархів намагалися врегулювати ситуацію, розмовляючи з молодими людьми, які їм докоряли.
Король був спокійним, намагаючись заспокоїти громадян, які кричали на нього.
Нагадаємо, що в кінці жовтня в Іспанії через повені загинуло більше 200 людей.