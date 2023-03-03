Американський журнал Time до свого 100-річчя опублікував добірку знакових обкладинок, до якої включив і першу сторінку номера часопису про президента Володимира Зеленського та "дух України".

Сьогодні журналу виповнюється 100 років і за цей час побачили світ понад п’ять тисяч його обкладинок.

Редактори Time обрали 144 знакові, а це приблизно 3% від загальної кількості. До збірки включена щонайменше одна обкладинка за кожен рік існування журналу.

І в ній є перша сторінка грудневого номера, яка була присвячена президенту Володимиру Зеленському та "духу України" (The Spirit of Ukraine), яких Time за підсумками 2022-го назвав персоною року.