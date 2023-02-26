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ПОЛІТИКА

ISW розповів, навіщо Лукашенко їде до Китаю

26 лютого 2023, 10:30
ISW розповів, навіщо Лукашенко їде до Китаю
Самопроголошений президент білорусі їде до Пекіна на тлі повідомлень про те, що Китай розглядає можливість відправлення росії летальної зброї.

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко збирається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, ймовірно, для надання допомоги рф та Китаю в обході санкцій на тлі повідомлень про те, що Пекін серйозно розглядає можливість відправки москві летальної зброї. 

Про це йдеться у новій доповіді Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що раніше Лукашенко оголосив про свої плани відвідати Китай з 28 лютого по 2 березня і зустрітися з Сі Цзіньпіном для підписання угод про торгівлю, інвестиції та великомасштабні спільні проекти. Також Лукашенко має намір зустрітися з найвищими чиновниками та керівниками китайських корпорацій.

"Заява Лукашенка про запланований візит співпадає з повідомленнями CNN і The Washington Post про те, що високопосадовці США вважають, що Китай серйозно розглядає можливість продажу росії бойових безпілотників, зброї, а також 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів. Повідомляється, що російські та китайські офіційні особи також розробили плани відправки безпілотників до росії за підробленими відвантажувальними документами, щоб уникнути міжнародних санкцій", – йдеться у звіті.

Експерти ISW припускають, що Китай може спробувати використати угоди з білоруссю, щоб приховати порушення санкцій у разі таких відправлень до росії.

Нагадаємо, що Китай оприлюднив текст "мирного плану" щодо війни в Україні.

КитайвійнаЛукашенкоISW

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