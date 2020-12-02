Італії загрожує криза через низьку народжуваність - президент
Демографічна криза загрожує майбутньому Італії, а народжуваність впала до рекордно низького рівня.
Про це заявив президент Італії Серджо Маттарелла, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv
Національне італійське агентство статистики ISTAT заявило, що минулого року народилося 435 тисяч дітей, що на 5 тисяч менше, ніж у 2018 році, і це найнижчий рівень, який колись зафіксовано в Італії.
У 2019 році кількість смертей становила 647 тисяч, що на 14 тисяч більше, ніж роком раніше.
"Це проблема, яка стосується самого існування нашої країни. Треба зробити все, щоб протистояти цьому явищу", - сказав Маттарелла незабаром після оприлюднення даних.
Загальна чисельність населення Італії знизилася на 116 тисяч, до 60,3 мільйона осіб, а компенсувати зменшення народжуваності в країні допомагає лише постійний наплив мігрантів та зростання народжуваності серед іммігрантів.
Чисельність населення Італії зростала практично щороку після Першої світової війни, досягнувши свого піку в 2015 році - 60,8 мільйона осіб, але з того часу почала скорочуватися.
Тривалість життя в Італії продовжує збільшуватися, досягнувши 85,3 року для жінок та 81 років для чоловіків - один з найвищих показників у Європі - тоді як середній вік в Італії зараз становить 45,7.
Нинішній уряд запропонував сімейним парам із низьким рівнем доходу до 160 євро на місяць, щоб допомогти покрити витрати протягом першого року життя дитини, а також пообіцяв молодим сім'ям до 3 тисяч євро на рік для покриття витрат на дитячий садок.
Нагадаємо, що у Китаї зафіксували найнижчу з 1949 року народжуваність
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