У Китаї зафіксували найнижчу з 1949 року народжуваність

Народжуваність у Китаї із середини 1980-х років загалом знижується. Як зазначає BBC, це пов’язують із демографічною політикою країни, яка забороняла мати більш ніж одну дитину в сім’ї

Рівень народжуваності в КНР в 2019 році склав 10,48 на тисячу населення - це найнижчий показник в історії комуністичного Китаю.

Як повідомляє BBC із посиланням на Державне бюро статистики Китаю, в 2019 році в країні народилося 14,65 мільйонів дітей, що майже на 600 тисяч менше, ніж у 2018-му, повідомляє "Громадське".

При цьому у зв’язку з падінням рівня смертності населення КНР загалом зросло: нині, за оцінками Держбюро статистики, в Китаї проживає 1,4 мільярда людей, тоді як у 2018-му - 1,39 мільярда.

Народжуваність у Китаї із середини 1980-х років загалом знижується. Як зазначає BBC, це пов’язують із демографічною політикою країни, яка забороняла мати більш ніж одну дитину в сім’ї.

Китай із 1970-х років проводив політику "одна сім'я - одна дитина". В останні роки це правило поширювалося лише на третину населення. Двох дітей, наприклад, було дозволено мати представникам етнічних меншин, єдиним дітям у своїх батьків, а також сім'ям, які проживають в сільській місцевості, якщо їхня перша дитина - дівчинка. У 2016 році у Китаї політику "одна сім'я - одна дитина" скасували.

Нагадаємо, що у Китаї помер чоловік, який захворів на нову вірусну пневмонію.