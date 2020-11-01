У Китаї помер чоловік, який захворів на нову вірусну пневмонію

У китайському місті Ухань 60 людей потрапили до лікарні з симптомами нової вірусної пневмонії

У китайському місті Ухань помер 61-річний чоловік, який захворів на нову вірусну пневмонію.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лікарів,передає "Громадське".

Водночас, наразі до кінця не зрозуміло, чи став вірус причиною смерті чоловіка. До виявлення вірусу у чоловіка діагностували пухлину черевної порожнини і хронічне захворювання печінки.

Нагадаємо, у китайському місті Ухань 60 людей потрапили до лікарні з симптомами нової вірусної пневмонії.

Через спалах захворювання у Сінгапурі та Гонконзі ввели додаткові процеси обстеження мандрівників із міста Ухань.

Зазначалося, що цей вірус може бути пов'язаний з тяжким гострим респіраторним синдромом (ТГРС або Sars). У 2002—2003 роках ця потенційно смертельна хвороба виникла у Китаї та забрала життя близько 700 людей із різних країн світу.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що перша фаза торговельної угоди з Китаєм може бути підписана дещо пізніше, ніж 15 січня, про що він заявляв раніше.