Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Китаї помер чоловік, який захворів на нову вірусну пневмонію

У китайському місті Ухань 60 людей потрапили до лікарні з симптомами нової вірусної пневмонії
У китайському місті Ухань помер 61-річний чоловік, який захворів на нову вірусну пневмонію.
У Китаї помер чоловік, який захворів на нову вірусну пневмонію Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лікарів,передає "Громадське".

Водночас, наразі до кінця не зрозуміло, чи став вірус причиною смерті чоловіка. До виявлення вірусу у чоловіка діагностували пухлину черевної порожнини і хронічне захворювання печінки.

Нагадаємо, у китайському місті Ухань 60 людей потрапили до лікарні з симптомами нової вірусної пневмонії.

Через спалах захворювання у Сінгапурі та Гонконзі ввели додаткові процеси обстеження мандрівників із міста Ухань.

Зазначалося, що цей вірус може бути пов'язаний з тяжким гострим респіраторним синдромом (ТГРС або Sars). У 2002—2003 роках ця потенційно смертельна хвороба виникла у Китаї та забрала життя близько 700 людей із різних країн світу.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що перша фаза торговельної угоди з Китаєм може бути підписана дещо пізніше, ніж 15 січня, про що він заявляв раніше.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2020 15:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як сільський староста в Дніпропетровській області скористався децентралізацією влади

Як сільський староста в Дніпропетровській області скористався децентралізацією влади

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.