У Китаї помер чоловік, який захворів на нову вірусну пневмонію
Про це повідомляє Reuters з посиланням на лікарів,передає "Громадське".
Водночас, наразі до кінця не зрозуміло, чи став вірус причиною смерті чоловіка. До виявлення вірусу у чоловіка діагностували пухлину черевної порожнини і хронічне захворювання печінки.
Нагадаємо, у китайському місті Ухань 60 людей потрапили до лікарні з симптомами нової вірусної пневмонії.
Через спалах захворювання у Сінгапурі та Гонконзі ввели додаткові процеси обстеження мандрівників із міста Ухань.
Зазначалося, що цей вірус може бути пов'язаний з тяжким гострим респіраторним синдромом (ТГРС або Sars). У 2002—2003 роках ця потенційно смертельна хвороба виникла у Китаї та забрала життя близько 700 людей із різних країн світу.
Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що перша фаза торговельної угоди з Китаєм може бути підписана дещо пізніше, ніж 15 січня, про що він заявляв раніше.
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