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Трамп допускає невелике відстрочення підписання торговельної угоди з Китаєм

"Але, я думаю, що 15 січня - це велика угода з Китаєм"
Президент США Дональд Трамп заявив, що перша фаза торговельної угоди з Китаєм може бути підписана дещо пізніше, ніж 15 січня, про що він заявляв раніше.
Трамп допускає невелике відстрочення підписання торговельної угоди з Китаєм Дональд Трамп. Фото: Reuters

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, зазначає "Економічна правда".

"Ми збираємося підписати 15 січня - я думаю, що це буде 15 січня, або незабаром після цього", - сказав він в інтерв'ю телеканалу АВС, додавши: "Але, я думаю, що 15 січня - це велика угода з Китаєм".

Про плани підписання документа 15 січня Трамп написав у своєму Твіттері 31 грудня 2019 року.

Як повідомило раніше міністерство комерції КНР, глава китайської делегації на переговорах зі Сполученими Штатами віце-прем'єр Лю Хе підпише угоду наступного тижня.

Представник відомства Гао Фен оголосив, що Лю Хе здійснить візит до Вашингтона 13-15 січня. Він повідомив, що команди переговірників двох країн підтримують постійний контакт.

Щодо погодження положень першої фази торговельної угоди сторони оголосили 13 грудня минулого року.

Нагадаємо, що за даними видання, військові чиновники запропонували вбити Сулеймані, розглядаючи це як "крайню відповідь", не припускаючи, що Трамп піде на це.

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10 01 2020 12:00
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