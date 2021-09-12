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Італієць, що прийшов вакцинуватись від COVID з силіконовою рукою, щепився по-справжньому

"Я думаю, що на цей момент вакцина - єдина зброя, яка у нас є проти цієї жахливої ​​хвороби, але має бути свобода вибору", - сказав італієць
В Італії чоловік, який прийшов вакцинуватися від коронавірусу з фальшивою силіконовою рукою, таки отримав щеплення після того, як його вчинок зробив його відомим на всю країну і світ.
Італієць, що прийшов вакцинуватись від COVID з силіконовою рукою, щепився по-справжньому Фото: Ukrinform

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства АР.

Італійський стоматолог Гвідо Руссо зіткнувся з кримінальним звинуваченням у шахрайстві після того, як спробував обдурити співробітників центру вакцинації в місті Б'єлла та отримати вакцину у силіконову руку.

У середу ввечері Руссо виступив в італійському ток-шоу La7. Він наполягав на тому, що не намагався обдурити уряд чи когось іще, бо рука явно була несправжньою. 

Він сказав, що хотів висловити особистий протест проти вимог щодо вакцинації. В Італії вакцинація медичних працівників є обов’язковою.

Однак медсестра, яка помітила силіконову руку, повідомила про Руссо своєму керівництву. Стоматолог визнав, що його протест зазнав невдачі, і сказав, що наступного дня він отримав дозу вакцини в одну зі своїх справжніх рук, "бо система змусила мене це зробити".

"Я думаю, що на цей момент вакцина - єдина зброя, яка у нас є проти цієї жахливої ​​хвороби, але має бути свобода вибору", - сказав італієць.

Руссо додав, що він не є противником вакцинації як такої та отримав усі дитячі щеплення. 

У той час як рівень вакцинації в Італії становить майже 85% населення віком від 12 років, майже 3,5 мільйона людей все ще не отримали перші дози.

Уряд вже розширив обов’язкову вакцинацію на правоохоронців та вчителів.

Австрія першою в ЄС оголосила про намір запровадити обов’язкову вакцинацію з лютого. Греція у вівторок заявила, що зробить обов’язковою вакцинацію для людей старших за 60 років.

Нагадаємо, що в Італії 50-річний чоловік прийшов на вакцинацію проти COVID-19 із силіконовою рукою. Місцева влада подала на нього заяву до прокуратури.

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09 12 2021 16:56
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