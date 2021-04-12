Італієць прийшов на щеплення з "додатковою" рукою - ним займеться прокуратура

Медсестра вже збиралася робити укол, коли помітила обман. За її словами, шкіра "руки" була "набагато світлішою, ніж обличчя пацієнта"

В Італії 50-річний чоловік прийшов на вакцинацію проти COVID-19 із силіконовою рукою. Місцева влада подала на нього заяву до прокуратури.

Інцидент стався в муніципалітеті Б’єлла, що у регіоні П'ємонт.

Медсестра вже збиралася робити укол, коли помітила обман. За її словами, шкіра "руки" була "набагато світлішою, ніж обличчя пацієнта".

Вона розповіла, що спочатку їй стало шкода цього чоловіка. Жінка подумала, що в нього протез, і він просто підставив не ту руку. "Але потім він зізнався, що навмисне приніс "фальшиву" руку, аби уникнути вакцинації!" - обурюється медсестра.

Як зазначається, у регіональному уряді П'ємонту назвали цей вчинок "неприйнятним з огляду на ціну, яку вся громада платить під час пандемії".

Місцева влада вирішила не обмежуватися усним засудженням, додає CNN. Департамент охорони здоров’я муніципалітету Б’єлла звернувся до прокуратури з проханням розглянути цей інцидент.