НОВИНИВ Італії 50-річний чоловік прийшов на вакцинацію проти COVID-19 із силіконовою рукою. Місцева влада подала на нього заяву до прокуратури.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Італієць прийшов на щеплення з "додатковою" рукою - ним займеться прокуратура
Медсестра вже збиралася робити укол, коли помітила обман. За її словами, шкіра "руки" була "набагато світлішою, ніж обличчя пацієнта"
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє CNN.
Інцидент стався в муніципалітеті Б’єлла, що у регіоні П'ємонт.
Медсестра вже збиралася робити укол, коли помітила обман. За її словами, шкіра "руки" була "набагато світлішою, ніж обличчя пацієнта".
Вона розповіла, що спочатку їй стало шкода цього чоловіка. Жінка подумала, що в нього протез, і він просто підставив не ту руку. "Але потім він зізнався, що навмисне приніс "фальшиву" руку, аби уникнути вакцинації!" - обурюється медсестра.
Як зазначається, у регіональному уряді П'ємонту назвали цей вчинок "неприйнятним з огляду на ціну, яку вся громада платить під час пандемії".
Місцева влада вирішила не обмежуватися усним засудженням, додає CNN. Департамент охорони здоров’я муніципалітету Б’єлла звернувся до прокуратури з проханням розглянути цей інцидент.
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04 12 2021 14:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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