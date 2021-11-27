В одному з сіл Італії рівень COVID-вакцинації досяг 104%

Це здається неможливою статистикою. Але насправді мешканці, які живуть у нашому селищі, навіть якщо вони не є офіційними жителями, та інші люди, які живуть у сусідніх селах, також були вакциновані

У селі Палаццо Адріано, що на Сицилії, рівень вакцинації від коронавірусної хвороби серед місцевого населення становить 104%.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, така цифра частково є статистичною примхою, оскільки рівні COVID-вакцинації розраховуються італійськими органами охорони здоров'я для офіційного населення міста чи села й теоретично можуть зрости понад 100%, якщо туди потрапить певна кількість нерезидентів.

"Це здається неможливою статистикою. Але насправді мешканці, які живуть у нашому селищі, навіть якщо вони не є офіційними жителями, та інші люди, які живуть у сусідніх селах, також були вакциновані", - пояснив мер Палаццо Адріано Ніколо Грана.

Значна частина населення цього села вже отримала чи забронювала бустерну дозу COVID-вакцини.

Палаццо Адріано з населенням 2 100 осіб є одним з понад 5 500 італійських сіл з населенням менше 5 000 осіб. Більшість з них серйозно постраждали унаслідок того, що молоді люди їдуть у пошуках роботи до інших країн чи великих міст, та середній вік мешканців становить понад 60 років. Якщо б коронавірус поширився серед цих груп населення, такі села ризикували б зникнути з мапи.

Під час кампанії вакцинації в селі максимально використовувалися людські зв'язки. "Щонайменше по одному представнику від кожної родини у селі щодня проходить через головну площу. Ми скористалися цими інтенсивними відносинами між родичами та друзями задля поширення кампанії вакцинації. Все, що нам потрібно було зробити, це поінформувати всіх, кого ми зустрічали, нагадати їм про щеплення, й наступного дня їхні родичі з'являлися до лабораторії для отримання уколу", - розповів Сальваторе Спата, радник голови села з питань культури.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 27 листопада, виявили 260 923 392 випадки COVID-19. Зокрема виявлено 5 207 380 смертей, одужали 235 750 203 особи.