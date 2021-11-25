Україна пообіцяла МВФ вакцинувати 17 мільйонів громадян до кінця року

Визнаючи, що зусилля щодо вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення, ми (Україна - ред.) забезпечили достатній запас вакцин і прагнемо вакцинувати принаймні 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року

Україна зобов’язалася у меморандумі з МВФ вакцинувати 17 мільйонів громадян до кінця 2021 року.

Про це йдеться в тексті меморандуму на сайті Міністерства фінансів України, повідомляє "Економічна правда".

"Визнаючи, що зусилля щодо вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення, ми (Україна - ред.) забезпечили достатній запас вакцин і прагнемо вакцинувати принаймні 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року".

У меморандумі також додали, що кількість вакцин, закуплена українським урядом цього року, є достатньою для досягнення такого показника.

23 листопада повністю вакциновувалися 10 мільйонів українців. Першу дозу отримали 13 мільйонів.

У квітні колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв, що до кінця року вакцинують 60-70% українців. Такий указ тоді ухвалив президент Володимир Зеленський за рішенням РНБО.

В інтерв’ю "Українській правді" в жовтні, чинний міністр Віктор Ляшко запевнив, що до кінця року можна вакцинувати 70% дорослих українців.