Від імені МОЗ у соцмережах публікують фейкову інформацію, як отримати "COVID-тисячу"

Хочу прокоментувати ще один інцидент, який розганяють зараз у соціальних мережах. Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я не поширює в соціальних мережах інформацію про виплату грошей за щеплення проти COVID-19.

Офіційний механізм того, як реалізуватиметься програма з надання 1 тис. гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, буде скоро представлений, як передає Укрінформ, про це на брифінгу в п'ятницю сказала заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Хочу прокоментувати ще один інцидент, який розганяють зараз у соціальних мережах. Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19. Ця інформація не є офіційною. Ми поки що не знаємо, хто ії поширює і в яких цілях. Хочу офіційно повідомити, що конкретний механізм виплати буде представлений офіційно незабаром", - сказала Карчевич.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський анонсував, що з 19 грудня в Україні запрацює програма з надання 1 тис. гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Ініціатива є масштабною програмою підтримки бізнесу, а не “тисячею за вакцинацію”.

Кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком.

За даними Кабінету Міністрів, приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть узяти участь у програмі.