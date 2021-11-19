CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство охорони здоров'я не поширює в соціальних мережах інформацію про виплату грошей за щеплення проти COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від імені МОЗ у соцмережах публікують фейкову інформацію, як отримати "COVID-тисячу"
Хочу прокоментувати ще один інцидент, який розганяють зараз у соціальних мережах. Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19
Фото: з вільного доступу
Офіційний механізм того, як реалізуватиметься програма з надання 1 тис. гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, буде скоро представлений, як передає Укрінформ, про це на брифінгу в п'ятницю сказала заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.
"Хочу прокоментувати ще один інцидент, який розганяють зараз у соціальних мережах. Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19. Ця інформація не є офіційною. Ми поки що не знаємо, хто ії поширює і в яких цілях. Хочу офіційно повідомити, що конкретний механізм виплати буде представлений офіційно незабаром", - сказала Карчевич.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський анонсував, що з 19 грудня в Україні запрацює програма з надання 1 тис. гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Ініціатива є масштабною програмою підтримки бізнесу, а не “тисячею за вакцинацію”.
Кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком.
За даними Кабінету Міністрів, приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть узяти участь у програмі.
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19 11 2021 16:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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