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Зеленський пообіцяв тисячу гривень усім щепленим

Кожен, хто отримав, два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток Дія
Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень.
Зеленський пообіцяв тисячу гривень усім щепленим Фото: з вільного доступу
Про це говорить Володимир Зеленський у відеозверненн, повідомляє "Економічна правда".
 
"Кожен, хто отримав, два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток "Дія", - розповідає президент.
 
За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні або авіа, залізничні перевезення.
 
Програма стартує 19 грудня.
 
До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж – на початку 2022 року.
 
Ми розуміємо, що смартфони та "Дія" є, на жаль, не у кожного, то ж ця програма діятиме не один місяць. Держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень, зокрема людям похилого віку.
 
Наразі в Україні хоча б однією дозою вакцини проти коронавірусу щепилися 39,4% людей, а завершили курс вакцинації 28%.
 
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16 11 2021 12:24
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