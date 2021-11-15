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У МОЗ розповіли про кількість смертей після вакцинації проти коронавірусу

Станом на 15 листопада в Україні не зафіксували жодної смерті унаслідок вакцинації проти коронавірусу
З понад 12 мільйонів щеплених упродовж 30 днів після процедури померли 124 людини, проте зв'язок між вакцинацією та смертю не виявили.
У МОЗ розповіли про кількість смертей після вакцинації проти коронавірусу Фото: МОЗ

Про це розповів державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише Громадське".

Він запевнив, що наразі в Україні працює доволі ефективна система фармакологічного нагляду за несприятливими подіями після імунізації (НППІ).

"Десь 0,018% пацієнтів від загальної кількості щеплених мають НППІ. Переважна кількість - це несерйозні випадки. Летальних випадків впродовж 30 днів після імунізації було 124", - сказав Кузін.

Він наголосив, що тут ідеться про летальні випадки після вакцинації, а не унаслідок. "Всі завершені розслідування зв’язку з вакцинацією не виявили", - зазначив посадовець.

Зазначимо, що до статистики НППІ входять усі випадки "несприятливих подій" у період 30 днів після щеплення проти COVID-19. Вони необов'язково пов'язані із самою вакцинацією. Наприклад, у перелік може входити навіть інформація про ДТП після щеплення.

За словами Кузіна, наразі несприятливих подій після використання CoronaVac фіксували десь у 0,08% випадків. У всіх інших вакцин цей показник у межах 0,01%-0,02%.

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15 11 2021 15:46
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