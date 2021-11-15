У МОЗ розповіли про кількість смертей після вакцинації проти коронавірусу

Станом на 15 листопада в Україні не зафіксували жодної смерті унаслідок вакцинації проти коронавірусу

З понад 12 мільйонів щеплених упродовж 30 днів після процедури померли 124 людини, проте зв'язок між вакцинацією та смертю не виявили.

Про це розповів державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише Громадське".

Він запевнив, що наразі в Україні працює доволі ефективна система фармакологічного нагляду за несприятливими подіями після імунізації (НППІ).

"Десь 0,018% пацієнтів від загальної кількості щеплених мають НППІ. Переважна кількість - це несерйозні випадки. Летальних випадків впродовж 30 днів після імунізації було 124", - сказав Кузін.

Він наголосив, що тут ідеться про летальні випадки після вакцинації, а не унаслідок. "Всі завершені розслідування зв’язку з вакцинацією не виявили", - зазначив посадовець.

Зазначимо, що до статистики НППІ входять усі випадки "несприятливих подій" у період 30 днів після щеплення проти COVID-19. Вони необов'язково пов'язані із самою вакцинацією. Наприклад, у перелік може входити навіть інформація про ДТП після щеплення.

За словами Кузіна, наразі несприятливих подій після використання CoronaVac фіксували десь у 0,08% випадків. У всіх інших вакцин цей показник у межах 0,01%-0,02%.

Нагадаємо, що в Україні вперше за 3 місяці виписок із лікарень більше, ніж госпіталізацій