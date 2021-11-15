Пік захворюваності минає: в Україні вперше за 3 місяці виписок із лікарень більше, ніж госпіталізацій

В Україні вперше за три місяці виписок із лікарень більше, ніж госпіталізацій. Це є першим позитивним сигналом, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні минає.

Про таке повідомив на брифінгу 15 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише Громадське.

Він зазначив, що за останній тиждень зафіксували на 6% менше нових випадків коронавірусу, ніж тижнем раніше.

"За останній тиждень кількість госпіталізацій до "ковідних" лікарень зменшилася на 13%. Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає щодо кількості госпіталізованих. До лікарень госпіталізують у середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують", - зазначає Ляшко.

Каже, що стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності й початку розвантаження медичної системи України. Але наголошує, що до повної перемоги над вірусом ще далеко.

"Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощення темпів вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень", - наголошують у МОЗ.9 листопада експерти Київської школи економіки повідомляли, що ситуація з новими випадками коронавірусу та госпіталізаціями почала стабілізуватися. Однак кількість смертей від ускладнень ще зростатиме один або два тижні, після чого очікували стабілізації.

Нагадаємо, що 15 листопада в Україні зафіксовано 10 802 нові випадки коронавірусу.