Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У голови Пентагону Ллойда Остіна діагностовано онкологічне захворювання

09 січня 2024, 22:14
У голови Пентагону Ллойда Остіна діагностовано онкологічне захворювання
Фото: ЕРА
Раніше про причини госпіталізації Остіна не повідомляли.

Міністр оборони США Ллойд Остін лікувався від раку простати, який виявили ще на початку грудня.

Про це пише CNN з посиланням на заяву Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.

Для лікування раку 22 грудня Остіну провели простатектомію. Під час операції, що пройшла бкез ускладнень, Остін перебував під загальним наркозом, а вже наступного дня повернувся додому. Хворобу виявили на ранній стадії, тож лікарі стверджують, що в голови Пентагону чудові прогнози.

Уже 1 січня Остіна через ускладнення госпіталізували повторно — у нього виявили інфекцію сечовивідних шляхів, він скаржився на нудоту і сильний біль у животі, стегнах і ногах. Про госпіталізацію глави Пентагону не повідомили одразу, адже виявлений у нього рак є "глибоко особистим" питанням.

5 січня 2024 року речник Пентагону вперше заявив, що Ллойд Остін потрапив до реанімації 1 січня — до того моменту майже ніхто не знав про стан здоровʼя міністра оборони, навіть президент США.

Така секретність навколо хвороби Остіна вкрай обурила Білий дім і Конгрес: зазвичай прийнято сповіщати президента й інших високопосадовців, а відсутність Остіна без пояснення причин становить загрозу для національної безпеки, оскільки Остін відіграє в ній ключову роль і має миттєво реагувати на будь-яку кризу.

Асоціація кореспондентів Пентагону теж розкритикувала рішення відомства повідомити про медичні ускладнення його голови постфактум, наголосивши, що "громадськість має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обовʼязки делегуються через будь-яку медичну процедуру".

хворобаОстін

Останні матеріали

Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Політика
Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2024, 12:30
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Політика
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 січня 2024, 09:14
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Політика
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Переклад iPress – 08 січня 2024, 16:41
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2024, 12:13
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 січня 2024, 22:36
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Політика
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Переклад iPress – 05 січня 2024, 15:50
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Політика
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 05 січня 2024, 12:33
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється