У голови Пентагону Ллойда Остіна діагностовано онкологічне захворювання

Раніше про причини госпіталізації Остіна не повідомляли.

Міністр оборони США Ллойд Остін лікувався від раку простати, який виявили ще на початку грудня.

Про це пише CNN з посиланням на заяву Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.

Для лікування раку 22 грудня Остіну провели простатектомію. Під час операції, що пройшла бкез ускладнень, Остін перебував під загальним наркозом, а вже наступного дня повернувся додому. Хворобу виявили на ранній стадії, тож лікарі стверджують, що в голови Пентагону чудові прогнози.

Уже 1 січня Остіна через ускладнення госпіталізували повторно — у нього виявили інфекцію сечовивідних шляхів, він скаржився на нудоту і сильний біль у животі, стегнах і ногах. Про госпіталізацію глави Пентагону не повідомили одразу, адже виявлений у нього рак є "глибоко особистим" питанням.

5 січня 2024 року речник Пентагону вперше заявив, що Ллойд Остін потрапив до реанімації 1 січня — до того моменту майже ніхто не знав про стан здоровʼя міністра оборони, навіть президент США.

Така секретність навколо хвороби Остіна вкрай обурила Білий дім і Конгрес: зазвичай прийнято сповіщати президента й інших високопосадовців, а відсутність Остіна без пояснення причин становить загрозу для національної безпеки, оскільки Остін відіграє в ній ключову роль і має миттєво реагувати на будь-яку кризу.

Асоціація кореспондентів Пентагону теж розкритикувала рішення відомства повідомити про медичні ускладнення його голови постфактум, наголосивши, що "громадськість має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обовʼязки делегуються через будь-яку медичну процедуру".