Умєров під час розмови з Остіном закликав до посилення протиповітряної оборони України

Сторони обговорили нещодавні ракетні удари рф по Україні.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з Міністром оборони США Ллойдом Остіном та закликав надати більше систем протиповітряної допомоги та ракет до них.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

"Надав детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли українських міст. Наголосив на важливості забезпечення більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет для них", – зазначив Міністр оборони України.

Також Умєров висловив вдячність Ллойду Остіну за його постійну підтримку.