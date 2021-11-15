В Україні зафіксовано 10 802 нові випадки коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 449 випадків;
Вінницька область – 608 випадків;
Волинська область – 359 випадків;
Дніпропетровська область – 987 випадків;
Донецька область – 542 випадки;
Житомирська область – 380 випадків;
Закарпатська область – 191 випадок;
Запорізька область – 737 випадків;
Івано-Франківська область – 305 випадків;
Київська область – 420 випадків;
Кіровоградська область – 91 випадок;
Луганська область – 49 випадків;
Львівська область – 537 випадків;
Миколаївська область – 844 випадки;
Одеська область – 901 випадок;
Полтавська область – 559 випадків;
Рівненська область – 184 випадки;
Сумська область – 306 випадків;
Тернопільська область – 224 випадки;
Харківська область – 829 випадків;
Херсонська область – 135 випадків;
Хмельницька область – 314 випадків;
Черкаська область – 359 випадків;
Чернівецька область – 159 випадків;
Чернігівська область – 333 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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