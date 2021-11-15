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В Україні зафіксовано 10 802 нові випадки коронавірусу

Також за минулу добу госпіталізовано - 2 798 осіб, летальних випадків - 442, одужало - 11 219 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.
В Україні зафіксовано 10 802 нові випадки коронавірусу Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 449 випадків;

Вінницька область – 608 випадків;

Волинська область – 359 випадків;

Дніпропетровська область – 987 випадків;

Донецька область – 542 випадки;

Житомирська область – 380 випадків;

Закарпатська область – 191 випадок;

Запорізька область – 737 випадків;

Івано-Франківська область – 305 випадків;

Київська область – 420 випадків;

Кіровоградська область – 91 випадок;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 537 випадків;

Миколаївська область – 844 випадки;

Одеська область – 901 випадок;

Полтавська область – 559 випадків;

Рівненська область – 184 випадки;

Сумська область – 306 випадків;

Тернопільська область – 224 випадки;

Харківська область – 829 випадків;

Херсонська область – 135 випадків;

Хмельницька область – 314 випадків;

Черкаська область – 359 випадків;

Чернівецька область – 159 випадків;

Чернігівська область – 333 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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15 11 2021 09:03
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