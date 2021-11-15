В Україні зафіксовано 10 802 нові випадки коронавірусу Також за минулу добу госпіталізовано - 2 798 осіб, летальних випадків - 442, одужало - 11 219 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.

Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 449 випадків; Вінницька область – 608 випадків; Волинська область – 359 випадків; Дніпропетровська область – 987 випадків; Донецька область – 542 випадки; Житомирська область – 380 випадків; Закарпатська область – 191 випадок; Запорізька область – 737 випадків; Івано-Франківська область – 305 випадків; Київська область – 420 випадків; Кіровоградська область – 91 випадок; Луганська область – 49 випадків; Львівська область – 537 випадків; Миколаївська область – 844 випадки; Одеська область – 901 випадок; Полтавська область – 559 випадків; Рівненська область – 184 випадки; Сумська область – 306 випадків; Тернопільська область – 224 випадки; Харківська область – 829 випадків; Херсонська область – 135 випадків; Хмельницька область – 314 випадків; Черкаська область – 359 випадків; Чернівецька область – 159 випадків; Чернігівська область – 333 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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