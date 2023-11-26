Папа Римський заявив, що у нього запалення легенів – Reuters

Проповідь 26 листопада зачитував помічник Франциска.

26 листопада недільну промову до вірян Папа Римський Франциск робив зі своєї резиденції й за допомогою свого помічника. Понтифік заявив, що у нього запалення легенів.

"Дорогі брати і сестри. Вітаю вас з неділею. Сьогодні я не можу з'явитися біля вікна, тому що у мене проблема із запаленням в легенях", – сказав Франциск, та передав слово отцю Паоло Браїду, який зачитав недільне послання Папи.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство уточнило, що частина одного з легень Папи була видалена у Аргентині, коли Франциск був молодим. Під час промови, яку зачитував помічник, Папа кілька разів кашлянув. Він був із пов'язкою на правій руці та залишався сидіти поруч з Браїду під час читання. На завершення Франциск звернувся до присутніх з традиційним заключним словом: "Бажаю всім доброї неділі. Будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного обіду і до наступної зустрічі".

25 листопада Франциск був у римській лікарні, де проходив сканування організму. У недільній промові містилося підтвердження намірів Папи Римського поїхати 1 грудня в Дубай (ОАЕ) для участі в конференції ООН з питань зміни клімату, де заплановані зустрічі з багатьма світовими лідерами.