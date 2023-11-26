Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Папа Римський заявив, що у нього запалення легенів – Reuters

26 листопада 2023, 17:06
Папа Римський заявив, що у нього запалення легенів – Reuters
Фото: з вільних джерел
Проповідь 26 листопада зачитував помічник Франциска.

26 листопада недільну промову до вірян Папа Римський Франциск робив зі своєї резиденції й за допомогою свого помічника. Понтифік заявив, що у нього запалення легенів.  

"Дорогі брати і сестри. Вітаю вас з неділею. Сьогодні я не можу з'явитися біля вікна, тому що у мене проблема із запаленням в легенях", – сказав Франциск, та передав слово отцю Паоло Браїду, який зачитав недільне послання Папи.

Про це повідомляє Reuters. 

Агентство уточнило, що частина одного з легень Папи була видалена у Аргентині, коли Франциск був молодим. Під час промови, яку зачитував помічник, Папа кілька разів кашлянув. Він був із пов'язкою на правій руці та залишався сидіти поруч з Браїду під час читання. На завершення Франциск звернувся до присутніх з традиційним заключним словом: "Бажаю всім доброї неділі. Будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного обіду і до наступної зустрічі".

25 листопада Франциск був у римській лікарні, де проходив сканування організму. У недільній промові містилося підтвердження намірів Папи Римського поїхати 1 грудня в Дубай (ОАЕ) для участі в конференції ООН з питань зміни клімату, де заплановані зустрічі з багатьма світовими лідерами. 

хворобаПАПА РИМСКИЙ

Останні матеріали

Чому
Політика
Чому "не програти" не означає перемогти. путін вичікує, поки Захід відмовиться від України, чи готується до прориву? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 15:57
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Політика
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 11:49
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Технології
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 09:34
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з
Політика
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з "Mein Kampf" – провідні американські медіа
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 16:54
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Технології
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 12:45
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Політика
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 09:14
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Політика
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 16:37
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Політика
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 12:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється