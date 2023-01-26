Італія дасть Україні ізраїльські дрони-камікадзе

Це вже шостий указ уряду про надання Україні зброї

Італійський уряд вирішив передати Україні ЗРК SAMP/T, Aspide, а також артилерію та дрони ізраїльського зразка, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Corierre della Sera.

До нового пакету допомоги повинна ввійти партія дронів-камікадзе Hero-30, з ізраїльськими комплектуючими. Поки невідомо, чи погодив таку передачу Ізраїль, який раніше відмовляв Україні у збройній допомозі.

Італійське ЗМІ запевняє, що протиповітряна оборона України буде суттєво посилена, - комплекс SAMP/T це європейський аналог системи Patriot, він має дальність 100 км та здатен збивати балістичні цілі.

Окрім заявлених раніше ЗРК великої дальності SAMP/T та середньої Aspide, до ЗСУ надійде певна кількість артилерії неозвученого типу.

Нагадаємо, Канада вирішила придбати для подальшої передачі Збройним силам України ще одну систему протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів Америки.