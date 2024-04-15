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ПОЛІТИКА

Італія готова до запровадження нових санкцій G7 проти ворогів Ізраїлю

15 квітня 2024, 19:38
Італія готова до запровадження нових санкцій G7 проти ворогів Ізраїлю
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Нові санкції потребують підтримки всієї G7.

Італія, яка наразі головує в "Групі семи", готова до запровадження нових санкцій проти осіб, що причетні до нападів на Ізраїль, який вихідними зазнав іранської повітряної атаки.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

За словами глави МЗС, нові санкції потребують підтримки всієї G7, до якої входять Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція та Японія. Він також припустив, що будь-які нові заходи будуть спрямовані проти окремих осіб, а не країн.

"Якщо нам потрібно мати більше санкцій проти осіб, які явно виступають проти Ізраїлю, підтримують, наприклад, тероризм, Хамас, це можливо зробити. Але ми повинні бути дуже серйозними та працювати усі разом", – сказав Таяні.

Міністр назвав іранську атаку "великою помилкою" Тегерана, але "позитивною" для Ізраїлю, оскільки вона показала ефективність його протиповітряної оборони, що збила більшість дронів та ракет за допомогою США, Великої Британії, Франції та Йорданії.

Очільник зовнішньополітичного відомства Італії мав телефонну розмову зі своїм іранським колегою перед атакою, щоб закликати Тегеран до обережності.

"Для нас важливо захистити італійських солдатів, які діють у цьому районі під егідою ООН", – пояснив він, додавши, що бойовики-хусити в Ємені, яких підтримує Іран, мають припинити напади на кораблі в Червоному морі, яке є життєво важливим для світової торгівлі.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Нагадаємо, Європейський союз обговорює введення нових економічних санкцій проти Ірану за удари по Ізраїлю. При цьому Брюссель хоче використати всі наявні канали дипломатичного тиску на Тегеран для запобігання прямій конфронтації між Ісламською Республікою та Ізраїлем.

ІталіяІзраїльІрансанкціїG7

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