Італія готова відправити військових в Україну

Відбудеться це в разі спеціальної угоди.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто оголосив про готовність направити війська в Україну, якщо угода про завершення війни передбачатиме створення контрольованої лінії розмежування.

Про це пише італійське інформаційне агентство Ansa.

Очільник відомства висловив надію на якнайшвидшу "розмову про мир і миротворчість" в Україні.

Крозетто наголосив на готовності Італії відграти в цьому роль.

Заступник голови Ради міністрів Італії і міністр закордонних справ Антоніо Таяні називає таку дискусію передчасною, адже Київ та москва ще далекі від столу переговорів. За його словами, спочатку треба досягти справедливого миру.

В той же час, Берлін не розглядає відправлення миротворців в Україну.