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Італія готова відправити військових в Україну

13 грудня 2024, 19:48
Італія готова відправити військових в Україну
Фото: ternitoday.it
Відбудеться це в разі спеціальної угоди.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто оголосив про готовність направити війська в Україну, якщо угода про завершення війни передбачатиме створення контрольованої лінії розмежування.

Про це пише італійське інформаційне агентство Ansa

Очільник відомства висловив надію на якнайшвидшу "розмову про мир і миротворчість" в Україні. 

Крозетто наголосив на готовності Італії відграти в цьому роль. 

Заступник голови Ради міністрів Італії і міністр закордонних справ Антоніо Таяні називає таку дискусію передчасною, адже Київ та москва ще далекі від столу переговорів. За його словами, спочатку треба досягти справедливого миру.

В той же час, Берлін не розглядає відправлення миротворців в Україну.

 

ІталіяУкраїнавійська

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