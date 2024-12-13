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Берлін не розглядає відправлення миротворців в Україну

13 грудня 2024, 17:03
Берлін не розглядає відправлення миротворців в Україну
Фото: з вільного доступу
Але й далі надаватиме військову підтримку Києву.

Німеччина з партнерами будуть розглядати питання можливого розміщення своїх миротворців в Україні в рамках "безпекових гарантій" тільки після того, як для цього складуться умови, а саме буде досягнуто припинення вогню. 

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу в п’ятницю, передає агенція Укрінформу. 

"Це, можливо, п’ятий крок перед другим... Це питання, яке має багато передумов, найважливішим з яких є встановлення акцептованого обома сторонами припинення вогню... У даний момент путін продовжує вести свою безжальну загарбницьку війну проти України", - сказав речник. 

Він акцентував увагу на останньому масованому ударі по українській енергетиці під час атаки з використанням рф понад 90 ракет і більше 200 дронів.

Гебештрайт нагадав про позицію канцлера ФРН щодо неприпустимості участі солдатів Бундесверу у війні в Україні.

За його словами, коли ситуація проясниться у післявоєнний період, тоді партнери разом з Україною та між собою муситимуть дуже уважно обговорити всі питання, підкреслив він.

Речник додав, що в Берліні взяли до уваги вчорашні заяви лідерів Польщі та Франції, зроблені ними у Варшаві, що дає підстави говорити, що «наразі є спільне розуміння, що це питання не є на порядку денному як таке, яке потребує термінового обговорення та ухвалення рішення, але таке, яке обговорюватиметься у певному майбутньому».

Гебештрайт також запевнив, що на даному етапі Німеччина надає Україні всю можливу військову підтримку, нічого не притримує.

"Немає наразі в нас нічого, що стояло би на складах, було готово до відправлення і лише чекало на те, аби бути відправленим в Україну", - констатував він.

Гебештрайт також поінформував, що Президент України Володимир Зеленський, як очікується, візьме участь у засіданні Європейської Ради в Брюсселі наступного тижня, де зможе провести й двосторонні зустрічі з главами держав і урядів країн-учасниць.

 

Німеччинавійськавійна в Україні

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