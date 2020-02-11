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Італія готується посилити карантин по всій території країни

На додачу, обговорюється поділ країни на три зони ризику, залежно від ситуації з епідемією - щоб заходи були не однаково жорсткими
Прем’єр-міністр Джузеппе Конте пропонує зачинити музеї, розважальні заклади та гральні зали, обмежити дозволену заповненість громадського транспорту на 50% та обмежити свободу пересування увечері.
Італія готується посилити карантин по всій території країни Фото: з вільних джерел

Італія готується найближчими днями посилити карантин по всій території країни для стримання епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє La Repubblica.

Прем’єр-міністр Джузеппе Конте пропонує зачинити музеї, розважальні заклади та гральні зали, обмежити дозволену заповненість громадського транспорту на 50% та обмежити свободу пересування увечері. 

Торгові центри повинні будуть закриватися у вихідні та святкові дні. 

Такі заходи перераховані у новому проєкті, який він презентував депутатам парламенту. 

Йдеться і про загальну комендантську годину, але поки не уточнюється, у який саме період доби. 

На додачу, обговорюється поділ країни на три зони ризику, залежно від ситуації з епідемією - щоб заходи були не однаково жорсткими. Включати регіон до тієї чи іншої зони буде міністерство охорони здоров’я за визначеними критеріями.

Нагадаємо, що Чехія оголосила локдаун через COVID-19
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02 11 2020 16:54
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