Італія і Франція гальмують масштабний пакет допомоги ЄС для України – ЗМІ

Мова йде про пакет вартістю в €20 млрд.

Перепони із погодженням багатомільярдного пакета військової підтримки України на рівні Євросоюзу викликана скептичним ставленням з боку Італії та Франції.

Про це пише німецька газета Spiegel.

За інформацією видання, представники Франції та Італії висловили скептицизм щодо можливості надати значне фінансування на допомогу Україні на тлі великого державного боргу.

Журналісти додають, що лідери Італії та Франції Джорджа Мелоні та Емманюель Макрон наманаються відігравати провідну роль у переговорах зі США від імені Євросоюзу, тоді як пропозиція нового пакета – яка виходила від топдипломатка ЄС Каї Каллас – цій амбіції суперечить.

Проти схвалення пакета допомоги Україні виступили також Угорщина і Словаччина, однак їхня опозиція "відіграє другорядну роль", адже пакет можуть ухвалити від імені охочих держав-членів, а не всього ЄС.

Сьогодні, 22 лютого, ми писали, що Євросоюз готує пакет військової допомоги на €20 млрд.