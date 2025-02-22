Євросоюз готує пакет військової допомоги на €20 млрд

До пакету увійдуть боєприпаси, системи ППО і ракети.

Євросоюз планує оголосити пакет військової допомоги для України на 20 мільярдів євро.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Серед допомоги будуть артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, високоточні ракети, дрони та інше.

Джерело агенції, знайоме з планами, які говорили на умовах анонімності каже, що блок намагається отримати принципову згоду на цю ініціативу вже на наступному тижні під час зустрічі міністрів закордонних справ.

І після цього країни Євросоюзу погодять фінансові деталі та підписати угоду.

"Часові рамки можуть зміститися через позицію Угорщини, яка заявила про свій намір блокувати будь-яку нову військову допомогу Україні, а Німеччина може затримати рішення через внутрішні політичні процеси, пов’язані з проведенням виборів", - пише видання.

Пакет передбачає, що внески будуть від країн-членів ЄС та їхніх союзників у грошовій формі.

Сам пакет включає постачання озброєння, техніки та фінансування для підтримки українських військ.

Раніше ми писали, що Євросоюз надасть новий пакет військової допомоги Україні вже у понеділок.