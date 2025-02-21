Євросоюз надасть новий пакет військової допомоги Україні вже у понеділок

Станеться це в третю річницю війни рф в Україні.

Пакет допомоги блоку має надіслати "дуже сильний" сигнал Україні і його можуть оголосити вже у понеділок.

Про це пише британська газета The Guardian.

"Позиція ЄС дуже чітка, адже блок схиляється до "миру через силу", - заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

За його словами, Євросоюз запропонує новий пакет допомоги для України в понеділок, адже члени блоку обговорюють всі можливості, які б дозволили їм терміново надіслати "дуже сильний сигнал українцям та світу, що ми стоїмо разом з Україною".

"Я сподіваюся, що гарною нагодою для такого послання буде ... третя річниця війни, яка припадає на наступний понеділок", - додав Кубілюс.

Також він сказав, що є "плітки" щодо цифр, однак він заявив, що не буде спекулювати на цьому.

Раніше ми писали, що Євросоюз готує пакет військової допомоги Україні на €6 млрд.