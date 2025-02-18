Євросоюз готує пакет військової допомоги Україні на €6 млрд

До нього увійдуть 1,5 млн артснарядів і системи протиповітряної оборони.

Держави Євросоюзу обговорюють пакет військової допомоги для України на суму 6 мільярдів євро, що має зміцнити її стратегічну позицію перед переговорами з рф під проводом США.

Про це пише медіа організація Politico.

Джерела розповіли виданню, що в межах пакета Європейсього союзу планує виділити Україні 1,5 мільйона артилерійських снарядів, системи протиповітряної оборони та техніку для українських бригад.

Журналісти пишуть, що потенційно вартість пакета може зрости до 10 мільярдів євро після того, як держави Євросоющу оцінять, що можуть передати Києву.

Євросоюз може долучитись до пакета фінансово або ж військовим обладнанням, а їхній внесок буде пропорційним валовому національному доходу.

Politico зазначає, що міністри закордонних справ Євросоюзу розглянуть пакет під час чергової зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Однак малоймовірно, що військова допомога буде схвалена державами Євросоюзу одноголосно через позицію Угорщини.

Також ЗМІ пишуть, що ЄС обговорює план виділення військових витрат на €700 млрд Україні.