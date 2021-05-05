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Італія і Німеччина провели операцію проти мафіозного клану Ндрангета, 31 затриманий

Європол і Євроюст, які координують діяльність правоохоронних органів в Європі, заявили, що в операції в Італії і Німеччині взяли участь понад 800 співробітників поліції і податкових органів
В рамках спільного італійсько-німецького розслідування проти найпотужнішого мафіозного клану Ндрангета затримано 31 особу, яких звинувачують в незаконному обороті наркотиків, відмиванні грошей і систематичному ухиленні від сплати податків з боку італійських піцерій і ресторанів в Німеччині.
Італія і Німеччина провели операцію проти мафіозного клану Ндрангета, 31 затриманий Фото: DW

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Європол і Євроюст, які координують діяльність правоохоронних органів в Європі, заявили, що в операції в Італії і Німеччині взяли участь понад 800 співробітників поліції і податкових органів.

Експерти з обох країн сформували спільну команду для розслідування справи, що ускладнювалося через зашифровані телефонні системи, які підозрювані використовували для зв'язку.

Провідний прокурор Італії по боротьбі з мафією Федеріко Каф’єро де Рахо заявив, що розслідування в Турині підтвердило, наскільки глибоко Ндрангета проникла в легітимну економіку. 

Підозрювані, як вважається, відмивали доходи від продажу кокаїну на підставних підприємствах, таких як ресторани, продаж автомобілів і підприємства з імпорту та експорту продуктів харчування.

Головний прокурор у німецькій Констанці Йоганнес-Георг Рот заявив під час пресконференції, що розслідування виявило великомасштабне "систематичне ухилення від сплати податків" італійськими піцеріями і ресторанами по всій Німеччині.

За його словами, ресторатори розробили цілу бізнес-модель, що включала імпорт італійських продуктів харчування і ухилення від сплати податків у Німеччині.

У заяві Європолу та Євроюсту йдеться, що у зловмисників було вилучено сотні тисяч євро, а також зброю, кокаїн, два розкішних автомобілі і коштовності.

Нагадаємо, що італійського мафіозі знайшли через його кулінарні відео на YouTube

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05 05 2021 17:45
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