CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІталійській поліції вдалося розшукати члена мафіозного клану «Ндрангета», який ховався в підпіллі на Карибах, завдяки відео з кулінарними рецептами на створеному ним у Ютубі каналі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Італійського мафіозі знайшли через його кулінарні відео на YouTube
Хоча мафіозі не показував у кадрі своє обличчя, його розпізнали за татуюваннями
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
Зазначається, що чоловік, якого з 2014 року розшукували за торгівлю наркотиками, разом із дружиною створив кулінарний канал, на якому розміщував відео з процесом приготування різних страв.
Хоча мафіозі не показував у кадрі своє обличчя, та правоохоронцям вдалося розпізнати злочинця за його татуюваннями.
"Любов до італійської кухні дала змогу піти по слідах, залишених (мафіозі – ред.) в інтернеті та соціальних мережах", - зазначили в поліції.
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