Італія на прохання Києва вилучили €41 млн у російського бізнесмена

Незаконні доходи росіянин реінвестовував в розкішний комплекс у Флоренції.

Фінансова поліція Флоренції за запитом про міжнародну правову допомогу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Києва вилучила у російського бізнесмена активи на суму 41 мільйон євро.

Про це пише італійське агенство Ansa.

Рим заарештував активи, нерухомість та акції компаній, до яких увійшов замок 12-го століття в районі Піан-де-Джулларі.

Ця робота стала результатом реінвестування незаконно накопичених доходів.

росіянин перебуває під слідством за вчинення в Україні злочинів, пов'язаних з корупцією державних службовців, шахрайством щодо української державної компанії, яка займається збутом сільськогосподарської продукції на суму понад 60 мільйонів доларів, а також відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.

Отримані дані дозволили встановити, що росіянин, реінвестував частину гршей, отриманих незаконним шляхом, через трастову компанію, яка базується у Флоренції і володіє всім капіталом компанії, яка тримає великий і розкішний комплекс нерухомості в столиці Тоскани.

Серед арештованих активів: акції компанії номінальною вартістю 3 мільйони євро та чотири об'єкти нерухомості вартістю майже 38 мільйонів євро.

Інших подробиць щодо особи бізнесмена в італійських ЗМІ наразі не наводять.

Сьогодні, 29 липня, також стало відомо, що Британія конфіскувала у російського олігарха майно на £750 тисяч.